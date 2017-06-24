Фотографию "обнимашек" российского режиссера Никиты Михалкова и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой выложила на своем Facebook сама Захарова.
Снимок, на котором Михалков заглянул за декольте Захаровой, был сделана на открытии Московского международного кинофестиваля.
"Рабочая неделя завершилась!!!!! Ура!!!!!! Поднять вам настроение? Не вопрос. Картина "Глаза в глаза", — подписала фотографию Захарова.
На открытии Московского международного кинофестиваля была исполнена песня "Верните память", которую написала официальный представитель МИД.
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