При обыске у главреда украинского издания "Страна.ua" нашли 20 рублей

Правоохранители проводят обыск дома у задержанного главреда украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, в ходе которого нашли там 20 российских рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главного редактора данного издания Светлану Крюкову.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на депутата Рады.
Впрочем, как сообщает ряд лиц, проблемы у Гужвы появились появились после ряда резонансных расследований в отношении высокопоставленных лиц и служб Украины. В частности, в день обысков в редакции издания было опубликован материал в котором утверждалось, что до нескольких резонансных убийств за погибшими устанавливало слежку МВД Украины. Что касается официального обвинения, то пока что не предоставлено никаких доказательств, кроме слов.
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