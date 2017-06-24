Трамп обиделся на шутку Деппа про убийство актером президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что его расстроила шутка голливудского актера Джонни Деппа, сообщает LIFE со ссылкой на телеканал ABC News.
"Можем пригласить Трампа? Нет-нет, вы совсем не понимаете. Я думаю, ему нужна помощь. Это будет в прессе, и это будет ужасно… Когда в последний раз актер убивал президента?" — пошутил Депп во время презентации фильма "Распутник".
В администрации Трампа выразили надежду, что коллеги Деппа по цеху выскажутся против подобной риторики.
В секретной службе президента США отметили, что взяли ситуацию с высказыванием актера на особый контроль.
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