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Депутаты Алтая хотят признать защитниками Отечества пропавших без вести

, ИА "Амител"
Начата разработка законопроекта о придании статуса "погибший защитник Отечества" солдатам, пропавшим без вести в ВОВ

Фото: ds01.infourok.ru

В Госсобрании Республики Алтай начата разработка федерального законопроекта о придании статуса "погибший защитник Отечества" солдатам, пропавшим без вести в Великую Отечественную войну, пишет "Парламентская газета".

"Признать пропавших без вести военнослужащих в Великой Отечественной войне погибшими защитниками Отечества", — говорится в законодательной инициативе, внесённой в Эл Курултай Онгудайским районным Советом депутатов.

Указанный статус устанавливается в статье 45 Гражданского кодекса РФ "Объявление гражданина умершим". Без этого родственникам пропавших не получить льготы, представляющиеся членам семьи человека, погибшего на войне. Формально он не считается погибшим защитником Отечества, так как мог выжить.

В Эл Курултае создана рабочая группа по внесению законопроекта в Госдуму.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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