Белый дом не исключает встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита "Большой двадцатки" в Германии, сообщает РИА Новости.
Об этом сообщил на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер. "Мы не исключаем этого", — ответил он на вопрос журналистов, может ли такая встреча состояться.
"Все будет зависеть от степени готовности России решить наши общие проблемы. Если мы увидим это, мы бы хотели сделать это", — добавил он.
Спайсер подчеркнул, что Вашингтон желает сотрудничать с Москвой в тех сферах, где это возможно.
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