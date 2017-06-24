Чиновница из Адыгеи, дочь которой обвинили в получении незаслуженной медали, лишилась своего места после проверки от Минобрнауки. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщалось ранее, на этой неделе со сцены во время выпускного одна из выпускниц объявила, что ее одноклассница — дочь чиновника в районной системе образования — незаслуженно получила медаль "За особые успехи в учении". После такого заявления была проведена проверка. Результаты этой проверки стали известны в пятницу, 23 июня.
Стало известно, что чиновница нарушила федеральный закон 273 ФЗ "О противодействии коррупции", поскольку не сообщила о конфликте интересов в ходе проведения ЕГЭ. Она находилась в качестве организатора ЕГЭ вне аудитории на том же пункте, где сдавала экзамен ее дочь. Женщина уволена приказом главы Тахтамукайского района. А ее дочь добровольно сдала медаль.
Комментарии
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Патриотическое воспитание стукачей!
Нашёлся ещё не испорченный нашей жизнью человек и не смирившейся с ней. В результате справедливость восторжествовала. Взрослому человеку, "умудрённому" суровыми реалиями нашей жизни такой Поступок был бы уже не под силу: стыдливо отвёл бы в сторону глаза , промолчал бы и всё было бы так, как мы к этому уже привыкли.