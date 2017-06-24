Сотрудники правоохранительных органов в Шипуновском районе задержали мужчину, которого подозревают в совершении квартирной кражи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что кража была совершена днем в пятницу, 23 июня. Хозяйка дома рассказала, что буквально на час вышла из дома, а когда вернулась, то обнаружила пропажу десяти килограммов сахара, переносного фонаря, тушки курицы, банки с салом, лекарства и бутылку растительного масла.
По словам женщины, дверь никто не взламывал и все окна целые. Полиция установила, что вор проник в дом через окно веранды, выставив стекло из рамы. Покинув дом, стекло поставили на место.
В ближайшее время подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний мужчина. Он признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленник заключен под стражу.
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