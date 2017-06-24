Спецслужбы Саудовской Аравии раскрыли готовящийся теракт на крупнейшую в мире мечеть в Мекке во время ее посещения паломниками. Об этом пишет "РБК".
Как сообщает издание, нападение готовили три группы боевиков. Их база была размещена в Мекке и в Джидде. Они планировали совершить теракт на аль-Харам – крупнейшую в мире мечеть. Туда каждый год приезжают десятки тысяч паломников.
В то время, как правоохарнители проводили операцию по захвату боевиков, один из них открыл огонь по сотрудникам спецслужб. Когда же его удалось окружить, мужчина подорвал себя. Пять сотрудников спецслужб получили несерьезные ранения.
Правоохранителям удалось взять пять участников террористической группы, среди которых была в том числе и женщина.
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