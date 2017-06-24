Юбилейный межрегиональный фестиваль напитков "АлтайФест" в пятый раз проходит в Алтайском крае на территории туристско-развлекательного комплекса "Сибирское подворье" в Смоленском районе. Его открытие состоялось накануне в пятницу, 23 июня. Свою работу фестиваль продолжит и в субботу, 24 июня.
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Каникулы с БПЗ – летний глоток счастья! #АлтайФест 2017 Уже завтра стартует фестиваль напитков АлтайФест — 2017! 23 и 24 июня выступают знаменитые артисты и творческие коллективы. И это ещё не всё! Предстоит розыгрыш ЦЕННЫХ призов, и конечно, вас ждут напитки на любой вкус. Мы приятно удивим каждого посетителя! Зарядимся вместе энергией лета! Место встречи: с. Новоторышкино, ТРК "Сибирское подворье", манеж №3.
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