Торнадо повредил сразу два самолета "судного дня" E4-B Boeing 747s, известные как "ядерные чемоданчики" президента Америки. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, модель E4-B Boeing 747s была разработана еще в 1970-х годах. Если начнется ядерная война, то такой самолет сможет находиться в воздухе несколько суток. Сейчас в Америке всего четыре таких воздушных судна.
Известно, что лайнеры базируются на авиабазе "Оффут". Также известно, что еще семь самолетов RC-135 получили небольшие повреждения.
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