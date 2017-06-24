Алтайское предприятие ООО "Маяк" Родинского района завоевало приз Министра сельского хозяйства России на прошедшей выставки выставке племенных овец и коз. Об этом сообщает сайт Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление служебными зданиями".
Отметим, что выставка прошла в начале июня в Чите. Всего в этом году в выставке приняли участие 33 племенных хозяйства из шести субъектов России – Республик Хакасия, Тыва, Бурятия, Алтай, а также Алтайского и Забайкальского краев, которые привезли десять пород овец и две породы коз, всего более трехсот голов.
Хозяйства Республики Алтай завоевали места в козоводстве. Первое место досталось СПК "Ортолык" Кож-Агачского района Республики Алтай, второе - ООО "Михаил" Онгудайского района этого же региона.
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Овцы за рулем выигранного авто . Круто. А за ними корова дагестанская за рулем четырнадцатой убегает от ментов. Заголовок жесть. Редактор жертва ЕГЭ.