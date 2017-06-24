Японские ученые провели исследование на мышах и выяснили, от каких запахов появляется сексуальное возбуждение у женщин. Об этом пишет портал ura.news.
Основной предмет исследований — мужские феромоны и чем они привлекательных для дам. Ученые долго изучали, как запах самца мыши действует на мозг и тело самки и готовит ее к продолжению рода.
Выяснилось, что этим феромоном является ESP1. Исследователям удалось узнать, что нервные клетки, которые отвечают за передачу химического сигнала, в мозге самцов и самок соединены с разными частями "центра эмоций". Получается, что когда самка чувствует этот феромон у нее появляется возбуждение, а у других самцов — агрессия к представителям своего пола.
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