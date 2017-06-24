Учительница одной из школ Калифорнии решила оставить свою работу ради съемок в порнофильмах, пишет РИА "Новости".
Как пишет издание, администрация учебного заведения попросила учительницу сделать выбор между своими работами. Однако девушка решила оставить порносъемки, а школу бросить. Тогда ее уволили в связи с тем, что ее деятельность в качестве актрисы в фильмах для взрослых "противоречит моральному кодексу" представителей школы.
Сама теперь уже бывшая учительница называет съемки в порно работой мечты. Девушка говорит, что получила 2500 долларов только за первую съемку.
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