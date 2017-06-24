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ФАС России хочет избавиться от понятия "роуминг"

, ИА "Амител"
По словам Артемьева, техническая характеристика этого понятия останется, а юридическая должна исчезнуть

Фото: pixabay.com

Глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что в скором времени в нашей стране исчезнет такое понятие, как роуминг. Об этом пишет "Интерфакс".

"Распорядился готовить юридические документы, которые изъяли бы из упоминания в законах и актах правительства такое понятие как роуминг. Как техническая характеристика, она останется, а как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, она должна исчезнуть", -сказал специалист.

Артемьев подчеркнул, что сами операторы не хотят избавляться от роуминга. Но тем не менее, ФАС настаивает на отмене внутрироссийского роуминга. Также наличие роуминга внутри страны глава ведомства назвал "позором".

Роуминг — процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания "домашней" сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети. При этом абоненту не требуется заключать договор с принимающим оператором, а плата за услуги списывается с его счёта. При телефонном роуминге у абонента сохраняется его телефонный номер.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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