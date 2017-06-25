Фото: vk.com/barneos22
Дожди, грозы, град и 30-градусную жару прогнозируют в Алтайском крае в воскресенье, 25 июня – в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.
"На большей части территории дождь, гроза, местами сильный ливневой дождь, град", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Днем по краю +25…+30 градусов. Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров, при грозах шквалистое усиление до 25 метров.
В Барнауле также обещают дождь, временами ливни, грозу, местами град. Температуры в краевой столице составят +26…+28 градусов. Ветер 8-13 метров в секунду, при грозе порывы до 15-20 метров.
Комментарии
В окно региональный гидрометцентр снова не посмотрел?
Наговорили чепухи людям на выходные. Вредители.