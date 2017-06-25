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Штормовые выходные: град и 30-градусную жару прогнозируют на Алтае 25 июня

, ИА "Амител"
Осадки в этот день ожидаются на большей части региона

Фото: vk.com/barneos22

Дожди, грозы, град и 30-градусную жару прогнозируют в Алтайском крае в воскресенье, 25 июня – в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

 

"На большей части территории дождь, гроза, местами сильный ливневой дождь, град", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Днем по краю +25…+30 градусов. Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров, при грозах шквалистое усиление до 25 метров.

В Барнауле также обещают дождь, временами ливни, грозу, местами град. Температуры в краевой столице составят +26…+28 градусов. Ветер 8-13 метров в секунду, при грозе порывы до 15-20 метров.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.06.2017 08:13
- гость -

В окно региональный гидрометцентр снова не посмотрел?
Наговорили чепухи людям на выходные. Вредители.

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