Жители барнаульского поселка Солнечная поляна положили на дорогу бетонные столбы, борясь со слишком большим, по их мнению, транспортным потоком. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Как пишут пользователи соцсетей, местные жители и сами испытывают неудобства от своих же собственных мер.
"Жители города (сами знаете какого) не могут отвезти детей на секцию в ЛДС. Им приходится носить тяжелые сумки со снаряжением через всю улицу. Напряжение растет, герои сериала не сдаются",- пишут горожане.
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Как ранее сообщало ИА "Амител" , конфликт в поселке Солнечная Поляна из-за того, что в последнее время заметно вырос автомобильный трафик. Это вызвало большое недовольство о живущих там людей. Свое недовольство высказывают и транзитники, которые привыкли проезжать по этим дорогам.
Ситуацию, как представляется, может исправить завершение строительства одноименной улицы Солнечная Поляна, которая соединит улицы Энтузиастов и Павловский тракт. С появлением этой дороги, вероятно, водители перестанут массово ехать через узкие улицы поселка, не оборудованные тротуарами и не предназначенные для большого количества транспорта.
Комментарии
не иначе как человеки-невидимки эти столбы таскают или инопланетяне, раз их никто и никогда не видел
Да просто ВЛАСТЯМ на людей и их проблемы -большой .....
Позор Карлину и Дугину!!!!!