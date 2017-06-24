Фотографии прекрасных барнаульских школьниц и великолепных школьников заполонили соцсети в пятницу, 23 июня. В этот день в Алтайском крае началась череда выпускных балов. Смотрим, как прощались со школьной жизнью в краевой столице.
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