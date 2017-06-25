Фото: avito.ru
Двухкомнатную квартиру площадью 82 квадратных метра продают в высотке, расположенной на берегу Оби в Барнауле, за 7 миллионов рублей сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится на десятом этаже одного из домов ЖК "Аквамарин" на улице Приречной.
Продавец квартиры акцентирует внимание на огромной кухне со встроенной дорогой техникой.
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"Все двери в квартире "Волховец", ванна –джакузи, унитаз-подвесной, водонагреватель. Система очистки воды в квартире, теплые полы в ванной, на балконе, в кухне. На балконе панорамное остекление, кафель, обои, шторы и т.п. В коридоре оборудованная большая гардеробная с встроенными полками", — также отмечается в объявлении.
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