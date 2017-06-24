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Новости

Закон, позволяющий беременным убивать, случайно одобрили в Америке

, ИА "Амител"
Закон ошибочно приняли в штате Нью-Гэмпшир

Фото: pixabay.com

Республиканцы в штате Нью-Гэмпшир по ошибке одобрили законопроект, по которому беременные женщины могут совершать убийство и избегать наказание за это. Об этом пишет РИА "Новости".  

Так получилось из-за неточной формулировки в документе, по которому прерывание беременности после 20-й недели рассматривалось бы как убийство. Ошибка была внесена  в ту часть документа, в которой описываются исключения для беременных женщин, желающих сделать аборт, и их докторов.

Таким образом, в документе было сказано следующее: "любой акт, совершенный беременной женщиной или доктором", выполняющим свои профессиональные обязанности, не будет рассматриваться как убийство второй степени, непредумышленное убийство или убийство по неосторожности.

Как пишет издание, ошибку заметили только через неделю. За это время законопроект уже был одобрен в обеих палатах конгресса.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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