Иллюстрация: администрация Барнаул
Создание туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город" предполагает выделение существенных средств не только на проведение самих работ, но и на проверку их качества.
На этой неделе власти краевой столицы объявили тендер на строительный надзор.
Лот именуется следующим образом: "Оказание услуг по осуществлению контроля качества за выполнением работ по объекту: "Туристско-рекреационный кластер "Барнаул — горнозаводской город", Алтайский край. Комплекс "Нагорный парк".
Максимальная стоимость контракта составляет 1 641 804,62 рублей. Выделить эти средства предполагается из городской казны.
В обязанности исполнителя, в частности, входит:
- контроль контроля качества за выполнением работ;
- прием имеющейся проектной документации;
- оформление документов на вырубку и пересадку деревьев, снос строений, очистку территории мешающих выполнению работ на объекте;
- проверка цен предъявленных к оплате документов подрядных организаций, поставщиков;
- представление разъяснений по техническим и сметным вопросам контролирующим органам;
- обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок;
- организация приемки выполненных работ на объекте.
Эти услуги должны быть оказаны не позднее 15 декабря текущего года. Датой рассмотрения и оценки заявок значится 21 июля.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, в Барнауле в рамках реализации проекта туркластера уже появились такие объекты, как новая лестница в Нагорном парке, мосты через Барнаулку на проспектах Социалистическом и Ленина. В данный момент строится набережная Оби.
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