Суббота, 24 Июнь, 20:47

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,66
€ 66,68
Brent
$ 51,5
26°
Обь
315см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017 Выпускные балы-2017
Новости

Дождь, грозу и шквалистый ветер ожидают в Алтайском крае 25 июня

, ИА "Амител"
Воздух прогреется днем, 25 июня, до +25..30 градусов

Фото: pixabay.com

Пасмурная дождливая погода продолжит держаться на территории Алтайского края в воскресенье, 25 июня. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день на большей части территории пройдут дожди, грозы местами сильный ливневой дождь, град.

В ночь на воскресенье столбики термометра опустятся в регионе до +15...+20 градусов. Днем потеплеет до +25...+30 градусов. Ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-20, при грозах шквалистое усиление до 25.

В Барнауле ночью похолодает до +17...+19 градусов. Днем столбики термометров задержатся на отметке +26...+28 градусов. Ветер ожидается южный 8-13 метров в секунду, при грозе порывы до 15-20.

Материалы по теме

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
20:04
Закон, позволяющий беременным убивать, случайно одобрили в Америке 0
19:35
Дождь, грозу и шквалистый ветер ожидают в Алтайском крае 25 июня 0
19:04
Пьяная жительница Барнаула врезалась в машину ДПС, пострадал инспектор 0
18:30
День молодежи прошел в Барнауле. Фото и видео 0
18:02
Новый ураган обрушился на Алтайский край 0
17:36
Разряд тока убил двух детей и трех взрослых в турецком аквапарке 0
17:02
Милые выпускницы и строгие выпускники. Обзор соцсетей 0
16:33
Дорожная война в барнаульском поселке Солнечная поляна продолжается. Фото 3
16:03
ФАС России хочет избавиться от понятия "роуминг" 0
15:34
Более 140 человек пропали без вести после схода оползня в Китае 0
15:04
Жительница Сургута выпала из окна восьмого этажа, развешивая шторы 0
14:31
Кот-оракул считает, что в матче с Мексикой победят российские футболисты 1
14:06
Дональд Трамп и его супруга Мелания посетят свадьбу министра финансов США 3
13:37
Алтайские овцы выиграли на выставке в Чите автомобиль "УАЗ-Hunter" 3
13:03
СМИ: торнадо повредил два самолета "судного дня" в Америке 1
12:37
Житель Республики Алтай после ссоры облил бензином жену и поджег ее 1
12:04
Смотрим фото из соцсетей с фестиваля напитков "АлтайФест" 1
11:34
Площадь Сахарова перекроют в Барнауле 24 июня из-за Дня молодежи 0
11:04
Спецслужбы Саудовской Аравии предотвратили теракт на мечеть в Мекке 0
10:32
Барнаульские садоводы просят помощи в определении неизвестного насекомого 8
10:02
Жительница алтайского села на час оставила дом и его ограбили 1
09:32
Чиновницу из Адыгеи уволили после скандала с золотой медалью ее дочери 11
09:03
Смотрим, как началась череда выпускных балов в Барнауле 4
08:32
Очевидцы: открытый колодец на пр. Красноармейском в Барнауле закрыли мешком 0
08:16
Полыхающую многоэтажку в Бийске тушили девять пожарных 1
07:34
Новый ресторан Burger King могут открыть в барнаульском ТРЦ "Галактика" 7
07:03
Коттедж с антикварной мебелью продают в Барнауле за 10,5 млн рублей. Фото 6
06:32
Жару и шквалистый ветер обещают синоптики в Алтайском крае 24 июня 1
06:01
Какие зарплаты получают на Алтае в сравнении с другими регионами Сибири? 10
05:48
Белый дом допустил встречу Трампа и Путина на саммите G20 11
04:56
Депутаты Алтая хотят признать защитниками Отечества пропавших без вести 1
03:01
Росстат заявил о сокращении числа бедных в России на 1,4 миллиона 14
02:02
Трамп обиделся на шутку Деппа про убийство актером президента 0
01:40
При обыске у главреда украинского издания "Страна.ua" нашли 20 рублей 0
00:56
Режиссера Михалкова поймали за разглядыванием груди Марии Захаровой 9
23:57
Экспертиза: женщина могла избежать наезда на "пьяного" мальчика 2
23:37
Чиновницу уволили за выдачу своей дочери медали по блату 6
23:06
Пятеро мужчин устроили погоню за автомобилистом в Барнауле 4
22:22
Мужчина сутки гонял полицейских, жалуясь, что его хотят изнасиловать 2
21:56
Полицейская бросила ребенка и завела на мужа дело, подключив коллег 0
21:28
Девять детей забрали, когда отца заподозрили в изнасиловании пяти дочерей 2
21:08
Три акцента кампании Путина - справедливость, доверие и уважение 10
20:32
LIFE: повторная экспертиза крови "пьяного" мальчика не выявила алкоголь 7
20:17
Дуров ответил на претензии Роскомнадзора к Telegram 2
19:45
Мемы с Медведевым и блокировка Telegram: пятничный обзор соцсетей 0
19:25
Показываем клумбу в форме кита, появившуюся в Барнауле 1
19:08
Коротко о главном: рост цен на бензин, художественный музей и Гипномурзик
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 июня
18:50
Порнозвезда предложила своеобразное пари для российских футболистов 5
18:39
Свыше 10 лет тюрьмы получил барнаулец за нападения на женщин с монтировкой 0
18:25
Джонни Депп пошутил об убийстве Дональда Трампа 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.