Дочь президента США Дональда Трампа Иванка должна будет явиться в суд до октября этого года, чтобы дать показания по делу о плагиате дизайна обуви. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщается, бренд Aquazzura полагает, что дочь президента украла у них дизайн туфель для своей фирмы. При этом обувь у Иванки можно купить примерно за 150 долларов, а обувь марки Aquazzura обойдется в разы дороже. Туфли этой фирмы стоят более 780 долларов.
Суд разрешил Иванке Трамп дать показания в Вашингтоне, а не Нью-Йорке, где рассматривается дело.
Комментарии