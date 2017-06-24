Фото: vk.com/barneos22
Жители Алтайского края предупреждают барнаульцев о том, что со стороны Алейска идет большая грозовая туча. Между тем, в некоторых районах региона ураган уже прошелся, сообщают подписчики паблика Barnaul 22.
"Трасса на Рубцовск, недалеко от Алейска. Сильный ливень, град небольшого размера. Туча идёт в сторону Барнаула",- пишут пользователи соцсетей.
Жители Алтайского края вновь выкладывают фотографии крупного града, а также снимки разбитых окон от него.
Напомним, в Алтайском крае передано штормовое предупреждение на 24 и 25 июня.
В эти дни ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, сопровождающиеся выпадением града и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.
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