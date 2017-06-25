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Карантин по заболеваемости бешенством отменили в алтайском селе Топтушка Тогульского района.
Соответствующее постановление, подписанное губернатором Александром Карлиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.
Как сообщал портал Amic.ru, ограничительные мероприятия в Топтушке действовали с мая текущего года. В настоящее время в селе выполнили план противоэпизоотических и профилактических мероприятий.
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Отметим, что периодически в нашем регионе вводятся карантины в связи с выявлением заболеваемости бешенством. Так, в прошлом году, карантин объявлялся в Бийске.
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