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Три человека стали жертвами ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что один из погибших — это ребенок.
Авария произошла в субботу, 24 июня, на 21-м километре трассы А-107 в Солнечногорском районе. Там лоб в лоб столкнулись бензовоз и легковушка. После этого бензовоз загорелся. Уточняется, что возгорание уже ликвидировано.
На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства и причины аварии.
РИА Новости добавляет, что в бензовозе было 23 тонны топлива. Также агентству сообщили, что жертвы аварии находились в легковом автомобиле.
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