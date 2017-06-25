Фото: thesun.co.uk
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев раскритиковал защитника российской сборной Юрия Жиркова, который получил красную карточку в матче Кубка конфедераций против сборной Мексики. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Чемпионат.com".
Лебедев подчеркнул, что Жирков, как футболист "с таким богатым опытом и профессионализмом", не имеет права получать две желтые карточки в важном матче. "По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так!" — заявил депутат, отметив, что обе карточки были выданы футболисту за неспортивное и непрофессиональное поведение.
Напомним, что в субботу, 24 июня, российская сборная проиграла мексиканским футболистам со счетом 1:2 в заключительном матче группового этапа и покинула Кубок. Жиркову вручили первую карточку на девятой минуте матча, а вторую - на 68-й минуте, когда мексиканцы уже вели в счете.
Комментарии
Универсальный ответ Лаврова подходит к данной ситуации! Жирков лучший игрок сборной, неравнодушный, борющийся... Не стреляйте в пианиста он играет как умеет, а вот дети - депутаты это констатация правового беспредела в котором находится страна.
Ой, кто бы говорил. Вас, там сидящих и жующих одни и те же законы каждый год,.... Нормальный матч. Мексике с минималкой проиграть не позор.
После питерского позора за 43 млрд. надо дать в морду всей вертикали, включая депутатский корпус.
Для разнообразия можно было бы и выиграть. А депутататы кроме как критиковать других, сами ничего путного сделать не могут.
Игра есть игра. Правда Сами футболисты выходя на поле - в победу не верят. Это видно.
Такое впечатление, что комментаторы матч не смотрели, а зря. Наши выглядели очень прилично, а Жирков тем более.