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В Германии напечатали партию купюр достоинством в ноль евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Neue Osnabrücker Zeitung.
По данным издания, купюра, выпуск которой разрешен Европейским центральным банком, является сувениром, поскольку на нее нельзя ничего купить. При этом ноль евро напечатаны на той же бумаге, что и обычные деньги, и обладают всеми степенями защиты, в том числе голограммами и водяными знаками.
Подчеркивается, что было выпущено пять тысяч таких купюр. Ноль евро, на которых нарисован парусник немецкого ВМФ "Горх Фок II" 1958 года выпуска, можно купить за 2,50 евро.
Власти рассчитывают, что данная купюра будет пользоваться популярностью у коллекционеров и туристов.
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