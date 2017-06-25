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Новости

Купюры номиналом ноль евро выпустили в Германии

, ИА "Амител"
Власти ожидают, что купюра станет популярной среди коллекционеров и туристов

Фото: twitter.com

В Германии напечатали партию купюр достоинством в ноль евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Neue Osnabrücker Zeitung.

По данным издания, купюра, выпуск которой разрешен Европейским центральным банком, является сувениром, поскольку на нее нельзя ничего купить. При этом ноль евро напечатаны на той же бумаге, что и обычные деньги, и обладают всеми степенями защиты, в том числе голограммами и водяными знаками.

Подчеркивается, что было выпущено пять тысяч таких купюр. Ноль евро, на которых нарисован парусник немецкого ВМФ "Горх Фок II" 1958 года выпуска, можно купить за 2,50 евро.

Власти рассчитывают, что данная купюра будет пользоваться популярностью у коллекционеров и туристов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.06.2017 10:05
к.к.к.

«Книга Ничто» (англ. The Nothing Book) — книга, выпущенная в США в 1974 году. Том из 192 чистых страниц.

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