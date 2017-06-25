Фото: Surf203.appspot.com
Следователи начали проверку по факту гибели четырехлетней девочки от выстрела из ружья. Инцидент произошел в субботу, 24 июня, в городе Вольске Саратовской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Уточняется, что сообщении об обнаружении тела малолетнего ребенка с огнестрельным ранением поступило правоохранителям вечером. По факту причинения смерти по неосторожности следственные органы возбудили уголовное дело.
По предварительным данным, шестилетний брат девочки нашел ружье, которое хранилось дома, и во время игры с ним выстрелил, попав в сестру.
На месте ЧП работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.
Комментарии
Ага, случайно! Ружье "случайно" хранилось так, что ребенок легко смог его взять, "случайно" было заряжено (или малолетка также "случайно" нашел патроны и конечно, совершенно "случайно" сумел самостоятельно зарядить ружье). Наконец, никто из взрослых ничего не видел - и тоже "случайно".