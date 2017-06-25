Фото: vk.com/barnaul22
Икону Собора Алтайских святых перенесут к чудотворному образу Коробейниковской Казанской Божьей Матери в рамках 19-го крестного хода в село Коробейниково. Об этом говорится на сайте алтайской митрополии.
Подчеркивается, что данную икону специально изготовили местные иконописцы для Богородице-Казанского мужского монастыря в Коробейниково.
Крестный ход начался в 8:30 воскресенья, 25 июня. Паломники вышли от Покровского кафедрального собора Барнаула. Отмечается, что они прибудут в Коробейниково 1 июля, а на протяжении всей дороги перед иконой будут читаться акафисты.
Жители города сделали несколько снимков крестного хода. Также барнаульцы в группе Barnaul 22 отметили, что из-за движения паломников на Змеиногорском тракте образовалась пробка.
Комментарии
а с какого фига они идут по проезжей части?