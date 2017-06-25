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Американский боец Мэтт Митрион нокаутировал россиянина Федора Емельяненко в первом раунде в рамках турнира Bellator 180. Об этом сообщает РИА Новости.
Проходивший в Нью-Йорке бой завершился менее чем через две минуты после начала. Оба спортсмена обменялись мощными ударами, от которых свалились с ног, но после этого американец смог быстрее прийти в себя и нанести серию ударов. Рефери пришлось остановить схватку.
Поединок бойцов должен был пройти еще в феврале, однако тогда за пару часов до начала сражения американца госпитализировали с подозрением на камни в почках. Бой было решено перенести.
Текущее поражение стало пятым в профессиональной карьере Емельяненко.
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