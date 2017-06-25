Фото: theins.ru
Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время молитвы в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, в результате чего он упал в обморок. Об этом пишет Life со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что инцидент произошел в мечети Мимара Синана. "Рен ТВ" отмечает, что лишившегося чувств лидера подхватили люди, собравшиеся в храме.
Врачи сообщили, что у Эрдогана повысился уровень сахара в крови. Они помогли главе государства, который через некоторое время пришел в себя.
Президент вышел из мечети и рассказал об инциденте, подчеркнув, что сейчас чувствует себя хорошо.
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