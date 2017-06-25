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Не менее 123 человек погибли, еще 15 пострадали при возгорании цистерны с топливом в пакистанском Бахавалпуре (провинция Пенджаб). Об этом в воскресенье, 25 июня, пишет ТАСС со ссылкой на канал Geo Tv.
Уточняется, что местные жители собрались вокруг опрокинувшейся на трассе цистерны, чтобы набрать горючее, однако в это время начался пожар. У пострадавших обширные ожоги тела, многие находятся в критическом состоянии.
Очевидцы утверждают, что несколько человек курили рядом с местом разлива топлива. Предположительно, это и могло стать причиной пожара.
Огонь уничтожил десятки машин и мотоциклов. В данный момент спасатели уже локализовали пожар, но движение по трассе пока еще не восстановлено.
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