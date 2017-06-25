Фото: youtube.com
Погоня за пьяным водителем микроавтобуса, не выполнившим требование полицейских об остановке, произошла в Барнауле утром в воскресенье, 25 июня. Об этом сообщают очевидцы в группе Barnaul 22 в соцсетях.
Уточняется, что стражи порядка преследовали нарушителя около 5:00. В итоге микроавтобус был зажат в "коробочку" на перекрестке улица Челюскинцев — проспект Строителей.
Подчеркивается, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет.
Позже в сети было опубликовано видео погони и момента задержания водителя.
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