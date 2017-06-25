Фото: twitter.com
Игроки российской сборной по футболу Александр Самедов, Александр Головин и Виктор Васин, а также главный тренер команды Станислав Черчесов записали видеобращение к российским болельщикам. В них они поблагодарили фанатов за поддержку во время матчей Кубка конфедерации, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованные в Twitter-аккаунте сборной России записи.
Напомним, в субботу, 24 июня, россияне уступили футболистам из Мексики со счетом 2:1. Самедов открыл счет на 25-й минуте, однако мексиканцы Нестор Арахуа и Ирвинг Лосано смогли забить по мячу в российские ворота на 30-й и 52-й минуте соответственно. В результате поражения Россия выбыла из Кубка конфедераций.
В обращении к фанатам футболисты пообещали больше не разочаровывать их в дальнейших матчах.
Спасибо болельщикам @TeamRussia за поддержку! Вы лучшие!!! pic.twitter.com/yrmqUza5p8— Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2017 г.
Черчесов тоже поблагодарил болельщиков и добавил, что национальную команду ждут лучшие времена.
Наставник @TeamRussia Станислав Черчесов благодарит болельщиков за поддержку! pic.twitter.com/WrOnyFi5NZ— Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2017 г.
Агентство отмечает, что в полуфинал Кубка вышли сборные Португалии и Мексики. В воскресенье, 25 июля, определятся другие участники 1/2 турнира.
Комментарии
кривоногие подвели, опять гордиться нечем
Так бы правительство у нас отчитывалось за свою работу. Нет обещанного экономического роста один год - извинились пообещали исправиться, нет его и через год - все подали в отставку. И президент тоже - 25 миллионов новых рабочих мест не создали - всё - "я не справился, я устал, я ухожу". Давай досвидания.
Позорники....
Очень печальное зрелище когда оправдываются миллионеры..
"Не верю" (с)