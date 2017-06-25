Фото: Кристина Десяткова, Amic.ru
Барнаульцы испытали трудности с выполнением операций по картам Сбербанка через установленные в городе банкоматы. Об этом порталу Amic.ru сообщили очевидцы.
По их словам, около 13:00 не работал ни один банкомат в центре города.
Напомним, в апреле 2017 года в городе возникала аналогичная проблема. Тогда в Сбербанке сообщили, что из-за неполадок возникли частичные затруднения в проведении банковских операций по системе VISA.
Комментарии
экспроприация
Очень жаль, что специалисты Сбербанка оказались бессильны в очередной раз против подобных фактов. За, что только платят абоненты обслуживание карт в Сбербанке?