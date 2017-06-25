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Россиянин Федор Емельяненко заявил, что согласен на матч-реванш с американским бойцом ММА Мэттом Митрионом, от которого он потерпел поражение в ночь с субботы на воскресенье, 25 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского спортсмена на пресс-конференции по итогам боя.
"Да, можно было бы", — ответил Емельяненко на вопрос, возможна ли еще одна встреча с Митрионом. Кроме этого, боец подчеркнул, что не станет завершать карьеру в смешанных единоборствах из-за этого поражения.
Напомним, схватка Емельяненко и Митриона длилась меньше двух минут. Американец нокаутировал российского бойца.
Для Емельяненко данный бой был третьим после возвращения на ринг, а поражение — пятым в карьере.
Комментарии
Согласится ли американский победитель, вот в чем вопрос. Зачем ему унижаться перед проигравшим. И так все ясно.
Напомним, схватка Емельяненко и Митриона длилась меньше двух минут. Американец нокаутировал российского бойца.
Ну что ты врешь? нокдаун был обоюдным, упали оба одновременно, америкос просто быстрее поднялся и ударил Федю лежащего по челюсти несколько раз.
Случайный проигрыш, реванш Федор возьмет, только вот америкос зассыт однозначно. Типа случайно победил, больше судьбу испытывать не будет.