Фото: twitter.com
Танк Т-72, двигавшийся в колонне техники на репетицию парада ко Дню независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля, врезался в столб на центральном проспекте Минска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.
Сообщается, что генеральная репетиция парада проходила вечером в субботу, 24 июня, на проспекте Машерова. Предполагается, что в 2017 году в параде будут участвовать 220 единиц боевой техники, а состав парадных расчетов увеличится до 27.
К месту репетиции колонна участвующей в параде техники ехала по проспекту Независимости. Движение по данному проспекту и ряду примыкающих улиц было перекрыто, а за движением техники на тротуарах наблюдали жители Минска.
Агентство сообщает, что попавший в ДТП танк выехал за пределы проезжей части, после чего врезался в столб и дерево. Инцидент произошел напротив киностудии "Беларусьфильм".
По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.
Позже очевидцы опубликовали в сети видео с аварией. На опубликованных кадрах видно, как технику заносит на мокром асфальте, добавляет "Рен ТВ".
Комментарии
А сколько подобных случаев было в Германии когда там стояла ГСВГ? Просто никто не разрешал публиковать подобные инциденты. Все тщательно скрывалось от общественности. Но, от людей сложно было скрыть правду.
Ну что поделать, бывает: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2824592