Фото: vk.com/barneos22
Смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 24 июня, на 191-м километре трассы "Алтай-Кузбасс" в Кемеровской области. Об этом сообщает правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на ГИБДД.
Уточняется, что около 19:00 40-летний мужчина за рулем Hyundai Santa Fe из Ленинска-Кузнецкого выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной Honda Stream, которой управлял житель города Новоалтайска.
Отмечается, что житель Алтайского края от полученных травм скончался на месте аварии. Его машина, судя по опубликованному снимку, буквально превратилась в груду железа. Водителя второго автомобиля госпитализировали в больницу, где медики диагностировали у него множественные переломы и ушибы.
В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
В сообщении сказано, что родные погибшего разыскивают очевидцев ДТП и просят поделиться фото или видео аварии.
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