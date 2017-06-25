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Два жителя Алтайского края пострадали от рук телефонных мошенников

, ИА "Амител"
Злоумышленники украли 10 тысяч рублей у рубцовчанки и столько же у пенсионерки из Егорьевского района

Фото: Ковровскиевести.рф

Мошенники обманом украли деньги у двух пожилых жительниц Алтайского края. Об этом этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что в первом случае на сотовый телефон пожилой рубцовчанки позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником пенсионного фонда. Она сказала доверчивой женщине, что ей якобы не досчитали пенсию и недоплаченные деньги нужно перевести на банковскую карту. После этого пенсионерка сообщила мошеннице данные своей карты, а спустя несколько минут увидела сообщение о том, что с ее карты были сняты 10 тысяч рублей.

Второй факт телефонного мошенничества произошел в селе Шубинка Егорьевского района. Там на мобильник потерпевшей позвонил мужчина, представившийся знакомым пожилой женщины. Злоумышленник заявил, что его задержали полицейские и на оплату штрафа нужны деньги. Затем пожилая женщина через терминал перевела на абонентский номер также 10 тысяч рублей.

В сообщении говорится, что обе потерпевшие знали про такие схемы телефонных мошенничество, но злоумышленники смогли войти к ним в доверие и обмануть женщин.

Сейчас полицейские устанавливают личности мошенников.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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