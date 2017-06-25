Фото: vk.com/banreos22
Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на остановке "Склады" в барнаульском поселке Лесной. Об этом сообщают очевидцы аварии в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что частниками аварии стали Lada "Нива" и BMW X5. В результате столкновения обе машины слетели с дороги в кювет.
На место прибыли скорая помощь и пожарные. Очевидцы пишут, что медики увезли на машине пожилую женщину, находившуюся в отечественном автомобиле вместе с пожилым мужчиной.
В комментариях один из свидетелей аварии отметил, что мужчина за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения, обгоняя автобус.
Официальных комментариев по поводу аварии пока нет.
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