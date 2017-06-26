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Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с гроз и града

, ИА "Амител"
Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду

Фото: vk.com/barneos22

Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с дождей, гроз и града, сообщает региональный Гидрометцентр.

Осадки в понедельник, 26 июня, ожидаются в отдельных районах края. Также в утренние часы местами возможен туман.

Дневные температуры составят +26…+31 градус. Ветер западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 15-20 метров.

В краевой столице дожди и грозы ожидаются во второй половине дня. Температура составит +27…+29 градусов. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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