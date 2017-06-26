Фото: avito.ru
Двухкомнатную квартиру площадью 82 квадратных метра продают в центре Барнаула за 8 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится на десятом этаже кирпичной высотки на улице Партизанской.
"Квартира с авторским ремонтом, современной мебелью и бытовой техникой высшего качества. В квартире никто не жил", — говорится в объявлении.
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Также уточняется, что дополнительно в собственности имеется подземная парковка площадью 29,5 квадратных метров.
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