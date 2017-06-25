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В Китае казнили троих человек, которых ранее признали виновными в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народный суд средней ступени города Хуэйчжоу в провинции Гуандун на юге страны.
Уточняется, что наркодиллеры были задержаны в 2013 и 2014 году. Полицейские в 2013 году нашли 10 килограммов метамфетамина в машине одного из казненных, планировавшего перевезти наркотики в Гуанчжоу. Второй преступник был пойман после того, как стражи порядка нашли в арендуемой им квартире 23 килограмма такого же наркотика.
Третьего преступника задержали в 2014 году на скоростной трассе в Гуанжчоу, когда тот пытался подкупить полицейского. В машине у мужчины находилось 7,5 килограмма метамфетамина.
Смертный приговор одобрил Верховный народный суд страны. Его привели в исполнение 22 июня.
Агентство отмечает, что смертная казнь в Китае грозит по многим статьям УК, в подавляющем большинстве случаев — за незаконный оборот наркотических средств.
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