Фото: vostexpress.info
Четверых хоккеисток на траве из Барнаула включили в расширенный список национальной сборной. Об этом сообщает "Рива Спорт".
Уточняется, что в женскую сборную вошли Анастасия Мирошникова, Ирина Осипова, Александра Соснина и Ксения Свеженцева из барнаульского "Коммунальщика".
Российская команда будет готовиться к чемпионату Европы. Он состоится в Уэльсе в начале августа текущего года.
В сообщении подчеркивается, что список участников сборной опубликован Федерацией хоккея на траве России.
Комментарии