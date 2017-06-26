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Грозы в Алтайском крае осложнили ситуацию с лесными пожарами, сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.
Так, на минувшей неделе после сухой грозы практически одновременно возникло шесть возгораний в Тополинском, Круглянском, Борисовском, Шадрихинском участковых лесничествах, которые находятся на приграничной территории с Казахстаном.
В целях координации действий наземных сил в воздух поднимали вертолет службы лесной авиации. В итоге пожары были ликвидированы.
В минприроды добавляют, что затем из-за грозы также произошел пожар в Озеро-Кузнецовском лесничестве. Отметим, что синоптики продолжают прогнозировать в регионе грозовую погоду.
Всего же, по данным на конец прошлой недели, за текущий пожароопасный сезон на землях лесного фонда Алтайского края произошло уже 140 пожаров на площади 140,56 гектара.
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