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Принц Гарри Уэльский рассказал, что в какой-то момент хотел отказаться от всех привилегий и "жить обычной жизнью", разочаровавшись в королевской семье. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Daily Mail.
Агентство отмечает, что в итоге принц, являющийся 5-м в очереди на британский престол, решил остаться и найти свое призвание и место в королевской семье. По словам Гарри, особую роль в этом сыграла его преданность его бабушке королеве Елизавете II.
При этом принц с теплотой вспоминает свою службу в армии, называя ее "лучшей передышкой, что он получил". По данным агентства, 32-летний британец в течение десяти лет служил армии, два раза ездил в составе британского контингента в Афганистан. Однако в 2007 году ему пришлось срочно вернуться, так как СМИ сообщили, где именно он служит, поскольку это поставило под угрозу как жизнь принца, так и его части.
Гарри отметил, что он хорошо понимает людей разного происхождения, подчеркнув, что в армии он чувствовал, что чего-то добился. "Я чувствовал, что мы с ними были командой", — также добавил британский принц.
Вернувшись на родину он стал активно заниматься благотворительностью, в том числе поддержкой ветеранов боевых действий.
Принц подчеркнул, что королевская семья не хочет быть просто кучкой знаменитостей, а хочет использовать свое влияние для хороших дел, а также, чтобы монархия и все, что она олицетворяет, продолжали существовать.
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