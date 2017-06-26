Фото: администрация Барнаула
Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин на минувших выходных устроил объезд по городу и проверил, как в краевой столице ведутся благоустроительные работы.
Как сообщает пресс-центр мэрии, глава администрации начал свой путь с пешей прогулки по обновленному Пушкинскому скверу, где была переложена пешеходная дорожка и появился новый асфальт. Вскоре будет завершено обновление лестницы к причалу на Речном вокзале.
Затем Сергей Дугин ознакомился с тем, как осуществляется предварительное асфальтирование нижнего яруса набережной Оби и укладывается тротуарная плитка на четной стороне проспекта Ленина от улицы Мало-Тобольской до Льва Толстого.
Кроме того, сити-менеджер побывал в Парке спорта Алексея Смертина, а затем отправился на проспект Космонавтов, поручив обустроить новый остановочный павильон на перекрестке с улицей Попова.
В заключение глава администрации высказал руководителям городских и районных служб ряд замечаний. Наибольшая критика прозвучала в адрес руководителя Городского зеленого хозяйства Сергея Гончарова и главы Ленинского района Александра Михалдыкина, которым досталось за несвоевременное и недостаточно качественное выполнение поручений.
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