Фото: nikvesti.com
Националисты закидали яйцами депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, выступавшую в воскресенье, 25 июня, в Николаеве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное издание "Никвести".
Уточняется, что инцидент произошел на площади Николая Леонтовича. Присутствовавшие на месте радикалы — представители "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), "Национального корпуса" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено дело) и партии "Свобода" — начали обвинять нардепа в том, что она работает на власти России и ФСБ.
На месте присутствовали полицейские, скрутившие кидавших яйца. После потасовки на место прибыла скорая.
Отмечается, что ранее неизвестные предприняли попытку забросать яйцами Савченко в Одессе.
Комментарии
Не только, Трамп также завербован.
Знойная женщина, мечта CALIBRа. И почему все его кумиры под яйцебросы попадают?
Хорошо, что народ полностью на стороне народной полиции. Но полиция не дает простому народу устроить самосуд над мерзавцем.